Игнатенко впервые выйдет в основе Бордо и сразу против ПСЖ
Трудная задача
Фото: ФК Бордо / Автор неизвестен
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 в Париже встретятся ПСЖ и Бордо. Украинский полузащитник Данило Игнатенко начнет эту встречу в основном составе гостей.
Votre XI de départ pour affronter le @PSG_inside ! #PSGFCGB pic.twitter.com/afX9OvQQlM— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 13, 2022
Это его первое появление в стартовой одиннадцатке после его перехода на правах аренды к жирондинцам. До этого он трижды появлялся из лавки для запасных.
Отметим, что “Пари Сен-Жермен” лидирует в чемпионате, в то время как “Бордо” замыкает турнирную таблицу.
Команды стартуют в 14:00.
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