Игнатенко впервые выйдет в основе Бордо и сразу против ПСЖ

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 в Париже встретятся ПСЖ и Бордо. Украинский полузащитник Данило Игнатенко начнет эту встречу в основном составе гостей.

Votre XI de départ pour affronter le @PSG_inside ! #PSGFCGB pic.twitter.com/afX9OvQQlM — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 13, 2022

Это его первое появление в стартовой одиннадцатке после его перехода на правах аренды к жирондинцам. До этого он трижды появлялся из лавки для запасных.

Отметим, что “Пари Сен-Жермен” лидирует в чемпионате, в то время как “Бордо” замыкает турнирную таблицу.

Команды стартуют в 14:00.