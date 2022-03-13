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Игнатенко впервые выйдет в основе Бордо и сразу против ПСЖ

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Трудная задача

Игнатенко впервые выйдет в основе Бордо и сразу против ПСЖ

Фото: ФК Бордо / Автор неизвестен

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В рамках 28-го тура французской Лиги 1 в Париже встретятся ПСЖ и Бордо. Украинский полузащитник Данило Игнатенко начнет эту встречу в основном составе гостей.

Это его первое появление в стартовой одиннадцатке после его перехода на правах аренды к жирондинцам. До этого он трижды появлялся из лавки для запасных.

Отметим, что “Пари Сен-Жермен” лидирует в чемпионате, в то время как “Бордо” замыкает турнирную таблицу.

Команды стартуют в 14:00.

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В статье: Бордо Пари Сен-Жермен (Париж) Даниил Игнатенко
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