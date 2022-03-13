Ярмоленко впервые за пять последних матчей Вест Хэма вошел в заявку

Украинский вингер Андрей Ярмоленко впервые с 19 февраля вернулся в заявку “Вест Хэма” на матч. Игрок начнет поединок с "Астон Виллой" со скамьи для запасных.

Two changes from Thursday.



Here's how we're lining up against Aston Villa today...@betway | #WHUAVL pic.twitter.com/jrLMKWbgqN — West Ham United (@WestHam) March 13, 2022

Ярмоленко пропустил четыре последних встречи команды. Все эти матчи пришлись как раз на период полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

В то же время Андрей не выходил на поле с 5 февраля - тогда он сыграл 120 минут против "Киддерминстера" в Кубке Англии. В АПЛ Ярмоленко последний раз выступал 16 января, проведя 22 минуты на поле против "Лидса".

Стартовый свисток матча между “Вест Хэмом” и “Вулверхэмптоном” запланирован на 16:00.