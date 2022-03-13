Игнатенко сыграл 22 минуты против ПСЖ. Во время выхода на поле весь стадион в Париже скандировал его фамилию
Колоссальная моральная поддержка
Твіттер Бордо/Автор невідомий
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 “Пари Сен-Жермен” с определенными проблемами, но все же разгромил “Бордо” на домашнем стадионе (3:0). Украинец Даниил Игнатенко вышел на поле на 68-й минуте, заменив Жана Онана.
Отметим, что во время появления на поле арендованного у Шахтера полузащитника весь Парк де Пренс начал скандировать его фамилию, выражая таким образом поддержку Украине.
Этот матч стал четвертым для Игнатенко за "Бордо". Правда, он провел чуть больше часа игрового времени.
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