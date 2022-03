Ярмоленко забил в матче АПЛ впервые в этом сезоне. Видео

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил первый гол за клуб в рамках английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это случилось в домашнем матче против "Астон Виллы".

Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоций.

Yarmolenko with a sweet goal to give West Ham the lead over Aston Villa. A very emotional goal for the striker. #AstonVilla #westhamunited pic.twitter.com/k8ABOvx18o