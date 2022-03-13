Ярмоленко забил в матче АПЛ впервые в этом сезоне. Видео
После забитого мяча не сдержал эмоций
Фото: twitter
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил первый гол за клуб в рамках английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это случилось в домашнем матче против "Астон Виллы".
Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоций.
Yarmolenko with a sweet goal to give West Ham the lead over Aston Villa. A very emotional goal for the striker. #AstonVilla #westhamunited pic.twitter.com/k8ABOvx18o— ScottTurner???????? (@ScottTurnerAFC) March 13, 2022
Всего для украинца это второй гол во всех турнирах в этом сезоне. Единственный мяч он до этого забил в матче Лиге Европы против венского "Рапида".
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