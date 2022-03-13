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Ярмоленко забил в матче АПЛ впервые в этом сезоне. Видео

Наши за границей
Обновлено
(8 голосов)

После забитого мяча не сдержал эмоций

Ярмоленко забил в матче АПЛ впервые в этом сезоне. Видео

Фото: twitter

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил первый гол за клуб в рамках английской Премьер-лиги в этом сезоне. Это случилось в домашнем матче против "Астон Виллы".

Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоций.

Всего для украинца это второй гол во всех турнирах в этом сезоне. Единственный мяч он до этого забил в матче Лиге Европы против венского "Рапида".

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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(8 голосов)
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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.03.2022 в 18:09
Так тримати , "старичок" !
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.03.2022 в 17:57
Класно забив!
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+4
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 17:56
Молодца
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+5
0

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