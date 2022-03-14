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Ярмоленко стал одним из лучших игроков Вест Хэма в матче с Астон Виллой

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Ярмола забил в матче АПЛ впервые в этом сезоне

Ярмоленко стал одним из лучших игроков Вест Хэма в матче с Астон Виллой

Фото: whufc.com

Новина українською

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" одержал на своем поле победу со счетом 2:1 над "Астон Виллой".

В этом поединке участие принял украинец Андрей Ярмоленко, который появился на поле на 52-й минуте. Он вышел на замену вместо Антонио.

За это время 32-летний украинец забил гол при двух ударах по воротам, 18 раз коснулся мяча, отдал 7 точных передач из 9 (78%), в том числе 1 ключевую, выиграл 1 верховую дуэль, заработал 1 фол. заблокировал 2 удара.

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За свою игру Ярмоленко получил 7.4 и 7.3 - от WhoScored и SofaScore соответственно. Больше среди одноклубников только у автора двух ассистов Саида Бенрахмы (8.0).

Наивысшую оценку среди игроков "Астон Виллы" получил Джейкоб Рэмзи - 8.3 балла.

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Ярмоленко стал одним из лучших игроков Вест Хэма в матче с Астон Виллой - изображение 1

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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