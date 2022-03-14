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Ребров: Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим

Наши за границей
(1 голосов)

Весь мир наказывает россию за вторжение в Украину

Ребров: Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров обеспокоен за своих родителей, которые остались в Киеве во время агрессии россии против Украины.

"У моего отца проблемы со здоровьем. Каждый день, как и всем остальным, им приходится ходить в бомбоубежище. Я звоню им каждый день, и мы молимся вместе. Надеюсь, что все это скоро закончится.

Санкции против Абрамовича? Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим. Если санкции коснулись Абрамовича, нет сомнения, что он напрямую связан с путиным. Так что я это поддерживаю.

Я получаю огромное количество сообщений из Англии. Дэвид Платт очень часто пишет мне, он очень обеспокоен. Многие игроки, с которыми я играл или против которых я играл, спрашивают: "Что мы можем сделать для вас и для Украины ?" Я ошеломлен и благодарен", - приводит слова Реброва Daily Mirror.

Отметим, что Ребров более 10 лет играл за киевское "Динамо". Также он успел поиграть и за границей, где представлял, в частности, английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Daily Mirror

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