Ребров: Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров обеспокоен за своих родителей, которые остались в Киеве во время агрессии россии против Украины.

"У моего отца проблемы со здоровьем. Каждый день, как и всем остальным, им приходится ходить в бомбоубежище. Я звоню им каждый день, и мы молимся вместе. Надеюсь, что все это скоро закончится.

Санкции против Абрамовича? Я рад, что санкции бьют по людям, финансирующим путинский режим. Если санкции коснулись Абрамовича, нет сомнения, что он напрямую связан с путиным. Так что я это поддерживаю.

Я получаю огромное количество сообщений из Англии. Дэвид Платт очень часто пишет мне, он очень обеспокоен. Многие игроки, с которыми я играл или против которых я играл, спрашивают: "Что мы можем сделать для вас и для Украины ?" Я ошеломлен и благодарен", - приводит слова Реброва Daily Mirror.