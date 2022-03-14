Зинченко: россия перешла все границ, ведь убивает мирных жителей

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о вероломной войне, которую начала против Украины рашистская федерация.

"Это уже давно не политика, а самая настоящая война, поэтому все ребята в шоке от происходящего. Каждый день начиная с 24 февраля я показываю партнерам по команде те кадры и снимки того, что происходит в нашей стране. Они (игроки "Ман Сити" прим.) берутся за голову и не понимают, как такое может быть в 2022 году. Одноклубники очень сопереживают, все британцы очень переживают за нашу страну, за наш народ. Помимо звонков, которые я получаю ежедневно, просто выйдя на улицу, увидев людей, они говорят, что молятся за нашу страну. Я чувствую эту поддержку. Каждое мнение британца полностью на нашей стороне, потому что правда за нами.

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Почему ФИФА и УЕФА исключили россию? Очень эмоционально можно ответить на этот вопрос. Потому что россия перешла все границы, она действительно является агрессором, который убивает мирных жителей. Никто в мире не может принять эту позицию, поэтому их наказывают всеми возможными санкциями. Мы - футболисты сборной Украины, также мы пытались достучаться, чтобы российские футболисты получили санкции. У нас не было желания лишить их любимого дела. У нас есть одно целое желание - остановить эту войну и кровопролитие. Стучались во все возможные двери, чтобы их наказывали, чтобы они не сидели дома и не молчали. Имея такую большую аудиторию, практически никто не высказывал свою точку зрения, не высказался полностью и не привлек внимание к тому, что это нужно остановить.