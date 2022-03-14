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Дитятьев: Когда родители решились уехать из Украины, было уже слишком поздно

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Родные футболиста "Краковии" не успели покинуть страну

Дитятьев: Когда родители решились уехать из Украины, было уже слишком поздно

Фото: instagram.com/dytiatiev

Новина українською

Защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал, почему его родители не смогли покинуть Украину после начала войны.

"Сначала все были в шоковом состоянии и не знали, что делать. Я хотел найти машину, чтобы родители сели и уехали оттуда. Но родители: "Нет-нет, сейчас все будет хорошо". Эти драгоценные минуты и часы мы потеряли. А когда они захотели и решились уехать, город был закрыт, это было невозможно. В 4:30 утра, когда все началось, была большая очередь на заправках, многие паниковали.

Подруга моей жены успела уехать, потому что они сразу собрали вещи, сели в авто и уехали. Мы приняли их в Польше, они живут здесь. Муж ушел в территориальную оборону. Большинство людей успели уехать, но есть те, кто остался", - сказал Дитятьев.

Отметим, что Дитятьев родом из Новой Каховки, Херсонская область. В настоящее время город временно оккупирован российскими войсками. При этом, жители Новой Каховки не боятся вооруженных оккупантов и выходят на проукраинские митинги с сине-желтой символикой.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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