Дитятьев: русские останутся голыми и босыми, но не будут бороться за свободу
Футболист - о разнице между украинцами и оккупантами
Фото: ФК Краковия
Защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о своих попытках достучаться к российским футболистам касательно войны в Украине.
"Я общался с российскими футболистами, с которыми играл в клубе. Они не верят, что могут что-либо изменить. Думаю, разница в том, что им не нужна свобода.
Украинцы – свободные люди. Хотят свободы, европейской жизни, а им это не нужно, они не хотят бороться за чью-то свободу. Их так запугали, что они не желают ничего поменять. Голые, босые будут ходить в россии. У них не будет ничего работать, не будет денег, но они ничего не сделают. Я в этом уверен. Они в информационном вакууме", — сказал Дитятьев.
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