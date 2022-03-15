Дитятьев: русские останутся голыми и босыми, но не будут бороться за свободу

Защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о своих попытках достучаться к российским футболистам касательно войны в Украине.

"Я общался с российскими футболистами, с которыми играл в клубе. Они не верят, что могут что-либо изменить. Думаю, разница в том, что им не нужна свобода.

Украинцы – свободные люди. Хотят свободы, европейской жизни, а им это не нужно, они не хотят бороться за чью-то свободу. Их так запугали, что они не желают ничего поменять. Голые, босые будут ходить в россии. У них не будет ничего работать, не будет денег, но они ничего не сделают. Я в этом уверен. Они в информационном вакууме", — сказал Дитятьев.