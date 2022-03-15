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Дитятьев: русские останутся голыми и босыми, но не будут бороться за свободу

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(2 голосов)

Футболист - о разнице между украинцами и оккупантами

Дитятьев: русские останутся голыми и босыми, но не будут бороться за свободу

Фото: ФК Краковия

Новина українською

Защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал о своих попытках достучаться к российским футболистам касательно войны в Украине.

"Я общался с российскими футболистами, с которыми играл в клубе. Они не верят, что могут что-либо изменить. Думаю, разница в том, что им не нужна свобода.

Украинцы – свободные люди. Хотят свободы, европейской жизни, а им это не нужно, они не хотят бороться за чью-то свободу. Их так запугали, что они не желают ничего поменять. Голые, босые будут ходить в россии. У них не будет ничего работать, не будет денег, но они ничего не сделают. Я в этом уверен. Они в информационном вакууме", — сказал Дитятьев.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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