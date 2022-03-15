УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зозуля: Сегодня, вы добровольцы, так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков
В тренде

Зозуля: Сегодня, вы добровольцы, так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Роман трогательно поздравил украинских добровольцев

Зозуля: Сегодня, вы добровольцы, так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков

Новина українською

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля написал пост в своем Facebook, в котором тепло обратился к добровольцам в украинском войске.

"Знаете, что объединяет юристов, экономистов, программистов, менеджеров в успешных компаниях и множество крутых людей из других профессий? Храбрость и преданность своей стране. Они не учились воевать, но при первой необходимости взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну.

Читайте такжеПомощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой

Так было в 2014-м, так есть и сегодня. Наши добровольцы, наши мужественные ребята и волевые девушки, мы вами восхищаемся и благодарим за ваш ежедневный подвиг! Именно вы возродили нашу армию 8 лет назад. А сегодня так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков. Вы ставите на колени так называемую "2 армию мира" и показываете всем, как Украина расправляет крылья.

С вашим днем, добровольцы! Главное – живите! И будьте уверены, что мы с вами до конца и упаковываем уже новые подарочки. Слава Украине! Героям слава!", – написал Зозуля.

Отметим, что празднование Дня украинского добровольца ежегодно отмечается 14 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...