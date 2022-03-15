Зозуля: Сегодня, вы добровольцы, так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков
Роман трогательно поздравил украинских добровольцев
Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля написал пост в своем Facebook, в котором тепло обратился к добровольцам в украинском войске.
"Знаете, что объединяет юристов, экономистов, программистов, менеджеров в успешных компаниях и множество крутых людей из других профессий? Храбрость и преданность своей стране. Они не учились воевать, но при первой необходимости взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну.
Так было в 2014-м, так есть и сегодня. Наши добровольцы, наши мужественные ребята и волевые девушки, мы вами восхищаемся и благодарим за ваш ежедневный подвиг! Именно вы возродили нашу армию 8 лет назад. А сегодня так красиво и уверенно уничтожаете безмозглых рашистских орков. Вы ставите на колени так называемую "2 армию мира" и показываете всем, как Украина расправляет крылья.
С вашим днем, добровольцы! Главное – живите! И будьте уверены, что мы с вами до конца и упаковываем уже новые подарочки. Слава Украине! Героям слава!", – написал Зозуля.
Отметим, что празднование Дня украинского добровольца ежегодно отмечается 14 марта.
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