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"Ништяки" от украинца. Ярмоленко помог разведчикам Чернигова

Наши за границей
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(2 голосов)

Не только словом, но и делом

"Ништяки" от украинца. Ярмоленко помог разведчикам Чернигова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским военным в Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас надо. Андрей, спасибо!", - цитирует Чауса "Суспільне Чернігів".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 08:51
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leoniddnipro (Днепропетровск)
15.03.2022 в 08:46
Велика повага!
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+4
0

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