"Ништяки" от украинца. Ярмоленко помог разведчикам Чернигова
Не только словом, но и делом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским военным в Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас надо. Андрей, спасибо!", - цитирует Чауса "Суспільне Чернігів".
Читайте такжеАндрей Ярмоленко перечислил ВСУ несколько миллионов гривен
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россия пройдет точку невозврата через десять дней - бывший командующий армии США в Европе
- Переход Вербича, глупое заявление Луческу, осечка Ман Сити. Главные новости за 14 марта
- Оккупанты снова обстреляли Харьков. В центре города – пожар
- Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 08:51
Ответить
+5
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
15.03.2022 в 08:46
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
загрузка...