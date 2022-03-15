"Ништяки" от украинца. Ярмоленко помог разведчикам Чернигова

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал нужные вещи украинским военным в Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас надо. Андрей, спасибо!", - цитирует Чауса "Суспільне Чернігів".