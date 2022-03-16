Яремчук: Мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться на футбольном поле

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свои выступления на фоне полномасштабной войны в Украине.

"Для меня это сложный вопрос. Я профессионал, мне нужно сражаться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, мой народ воюет в Украине, а мне нужно воевать здесь, я отдаю все, что могу.

Я не могу сражаться там, но могу это делать на поле. Я делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так", – сказал Яремчук в комментарии BT Sport.