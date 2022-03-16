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Яремчук: Мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться на футбольном поле

Наши за границей
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Украинец старается радовать страну своими результатами

Яремчук: Мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться на футбольном поле

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свои выступления на фоне полномасштабной войны в Украине.

"Для меня это сложный вопрос. Я профессионал, мне нужно сражаться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, мой народ воюет в Украине, а мне нужно воевать здесь, я отдаю все, что могу.

Я не могу сражаться там, но могу это делать на поле. Я делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так", – сказал Яремчук в комментарии BT Sport.

Отметим, что 15 марта, "Бенфика" минимально обыграла "Аякс" (1:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Украинец появился на поле во втором тайме.

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Mais Futebol

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