Яремчук: Мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться на футбольном поле
Украинец старается радовать страну своими результатами
Фото: slbenfica.pt
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал свои выступления на фоне полномасштабной войны в Украине.
"Для меня это сложный вопрос. Я профессионал, мне нужно сражаться здесь, на поле. Мои друзья воюют в Украине, мой народ воюет в Украине, а мне нужно воевать здесь, я отдаю все, что могу.
Я не могу сражаться там, но могу это делать на поле. Я делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так", – сказал Яремчук в комментарии BT Sport.
Отметим, что 15 марта, "Бенфика" минимально обыграла "Аякс" (1:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Украинец появился на поле во втором тайме.
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