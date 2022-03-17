Ребров: С молчаливого согласия россиян убивают мой народ и разрушают мою страну

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что постоянно следит за ситуацией в родной стране.

"Безусловно, сейчас непросто сконцентрироваться на работе. Я почти не выпускаю из рук телефон, и в новостную ленту заглядываю чаще, чем в рабочий компьютер. Мы постоянно звоним родителям, друзьям, знакомым. Сейчас все мы живем не футболом и стараемся всячески помогать…

Впрочем, я благодарен своим помощникам и футболистам. Как только началась война, я сказал им, что все мои мысли теперь в Украине. Как смогу, так и буду работать, и они мне помогают в этом своим отношением.

В Дубае хватает россиян. Бывают и конфликты. Как в россии, так и здесь, достаточно жертв многолетней пропаганды. Эти люди, к сожалению, непоколебимы. На каждую игру я выхожу с украинской символикой. С ней хожу и по городу, и находятся и те россияне, которые подходят и приносят свои извинения. Но таких мало.

Хватает людей, которые все понимают и мысленно нас поддерживают, но законы этой ужасной страны сковывают все инициативы. Впрочем, мне все равно, на какой срок их могут посадить — с их молчаливого согласия убивают мой народ и разрушают мою страну.

Люди спорта – решительны и бесстрашны. Для россии – это не тот случай. Думаю, что те же футболисты понимают, что кроме своего чемпионата они нигде не нужны. Поэтому даже если у них и есть какая-то позиция по поводу войны, они ее не выражают. Хотят спокойно жить. У них, может быть, это и выходит, но страдаем мы, поэтому с нашей стороны не может быть никакого прощения. Там никто никогда не выступит. Особенно – спортсмены.

Возможно, раньше и можно было сказать, что спорт вне политики, но не сейчас. русские всегда отличались чем-то особенным. То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-нибудь выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы.

В моем воображении главная цель спорта – победа в честной борьбе. Но россия – она же другая. Там нужны медали на Олимпиаде, чтобы показать: "С нами сила, с нами Бог". Поэтому я и не считаю, что спорт вне политики. Для них это наоборот – инструмент, чтобы показать, как они велики. Пусть теперь меряются мышцами внутри своего необъятного и неразумного государства.

Мои родители, мои друзья сидят дома и не знают, когда к ним что-нибудь прилетит, а они говорят, что спорт вне политики? Они должны бороться за родину, запускающую ракеты на нашу землю? Они получают зарплату, платят налоги, которые идут на вооружение против нас и хотят выступать с Украиной в одном турнире? Да нет, до свидания", – сказал Ребров