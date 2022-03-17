Ребров: Надеюсь, что Украина очистится от таких людей, как Тимощук
Война показала, кто есть кто
Фото: facebook.com/alainfcae
Бывший форвард сборной Украины, а ныне главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который во время нападения рф на украинские земли продолжает работать в стране-агрессора и ничего вообще не говорит о войне.
"К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине…
Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью — и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", - сказал Ребров.
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