УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы
В тренде

Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Звездное время

Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" и "Севилья" сформировали одну из самых интересных пар 1/8-й финала Лиги Европы. В первом поединке испанцы выиграли со счетом 1:0, а вот основное время ответного матча с таким же преимуществом забрал "Вест Хэм".

Игра перешла в экстратаймы, где свое слово сказал Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на замену 87-й минуте, а на 112-й забил гол в ворота Буну, удачно сыграв на добивании.

Этот гол стал решающим и вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Севилья
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...