Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы

"Вест Хэм" и "Севилья" сформировали одну из самых интересных пар 1/8-й финала Лиги Европы. В первом поединке испанцы выиграли со счетом 1:0, а вот основное время ответного матча с таким же преимуществом забрал "Вест Хэм".

Игра перешла в экстратаймы, где свое слово сказал Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на замену 87-й минуте, а на 112-й забил гол в ворота Буну, удачно сыграв на добивании.

Этот гол стал решающим и вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал турнира.