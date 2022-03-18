Андрей Ярмоленко забил решающий гол в ворота Севильи в матче 1/8-й Лиги Европы
Звездное время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Севилья" сформировали одну из самых интересных пар 1/8-й финала Лиги Европы. В первом поединке испанцы выиграли со счетом 1:0, а вот основное время ответного матча с таким же преимуществом забрал "Вест Хэм".
Игра перешла в экстратаймы, где свое слово сказал Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на замену 87-й минуте, а на 112-й забил гол в ворота Буну, удачно сыграв на добивании.
Этот гол стал решающим и вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал турнира.
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