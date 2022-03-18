Тренер Вест Хэма: Имя Ярмоленко и его месседж будут вспоминать во всем мире
Украинец стал главным героем матча в 1/8 финала Лиге Европы
Фото: whufc.com
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал гол Андрея Ярмоленко в ворота "Севильи" (2:0), который вывел лондонцев в 1/4 финала Лиги Европы.
"Гол Ярмоленко действительно важен и принес нам победу, но важна вся команда. Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что послание о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.
Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление всего "Вест Хэма", футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за долгое время, и о том, насколько хорошей была атмосфера на стадионе", - приводит слова Мойеса Football London.
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