"Я не плакал, когда родились мои дети, но я плакал сейчас". Одноклубники - про игру Ярмоленко

Андрей Ярмоленко продолжает демонстрировать великолепную игру за "Вест Хэм" на фоне ужасных событий в Украине.

Вчера украинец стал одним из главных героев противостояния с "Севильей", отметившись важнейшим голом в воротах испанской команды.

Конечно же, товарищи Андрея по команде много говорили о его игре после матча.

"То, через что он недавно прошел, чтобы выйти и показать такую игру против "Виллы" и сегодня вечером - это фантастика. Его желание, то, как он играл в отборе, держал мяч, менял игру, два решающих гола. Ярмо заслужил это. Он активизировался, он большой игрок для нас, я в восторге от него", - заявил полузащитник "молотков" Деклан Райс.

"Ярмс такой милий парень, что мне тяжело представить, через что он сейчас проходит. Я очень рад за него и надеюсь, что он продолжит в том же духе", - высказался форвард Микал Антонио.

"Я не плакал, когда родились два моих сына, но я плакал, я почти плакал сейчас", - откровенно признался экс-футболист "Вест Хэма" Карлтон Коул.