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Малиновский - в сборной 1/8 финала Лиги Европы от WhoScored. ФОТО

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отлично отыграл.

Малиновский - в сборной 1/8 финала Лиги Европы от WhoScored. ФОТО

Фото: atalanta.it

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский стал одним из главных героев прохода "Аталанты" в 1/4 финала Лиги Европы.

Перформанс украинца (гол и две голевых) в первом матче с "Байером" обеспечил его команде комфортный задел на вторую игру, а самому футболисту - высокую оценку от статистических порталов.

Поединок в Германии Руслан провел не так ярко, но все равно получил неплохие оценки, что позволило ему войти в символическую сборную 1/8 Лиги Европы.

Ждем в сборной финального матча!

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В статье: Лига Европы Руслан Малиновский
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