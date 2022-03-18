Малиновский - в сборной 1/8 финала Лиги Европы от WhoScored. ФОТО
Украинец отлично отыграл.
Фото: atalanta.it
Руслан Малиновский стал одним из главных героев прохода "Аталанты" в 1/4 финала Лиги Европы.
Перформанс украинца (гол и две голевых) в первом матче с "Байером" обеспечил его команде комфортный задел на вторую игру, а самому футболисту - высокую оценку от статистических порталов.
Поединок в Германии Руслан провел не так ярко, но все равно получил неплохие оценки, что позволило ему войти в символическую сборную 1/8 Лиги Европы.
Ждем в сборной финального матча!
???????? Europa League Team of the Round | Last-16 pic.twitter.com/27r01qjGhW— WhoScored.com (@WhoScored) March 18, 2022
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