Малиновский - в сборной 1/8 финала Лиги Европы от WhoScored. ФОТО

Руслан Малиновский стал одним из главных героев прохода "Аталанты" в 1/4 финала Лиги Европы.

Перформанс украинца (гол и две голевых) в первом матче с "Байером" обеспечил его команде комфортный задел на вторую игру, а самому футболисту - высокую оценку от статистических порталов.

Поединок в Германии Руслан провел не так ярко, но все равно получил неплохие оценки, что позволило ему войти в символическую сборную 1/8 Лиги Европы.

Ждем в сборной финального матча!