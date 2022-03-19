Сикан в третий раз начнет матч Ганзы из запаса. В этот раз против команды российского защитника

В рамках 27-го тура второй немецкой Бундеслиги встретятся “Зандхаузен” и “Ганза”. Украинский нападающий Даниил Сикан начнет этот поединок со скамьи запасных.

Третий раз подряд он не появится в старте своей команды. В общей сложности на его счету шесть матчей с начала аренды (один гол + один ассист).

Отметим, что в основном составе “Зандхаузена” появится российский центрбек Александр Жиров.

Команды начнут поединок в 14.30.