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Сикан в третий раз начнет матч Ганзы из запаса. В этот раз против команды российского защитника

Наши за границей
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Будет еще одна дуэль?

Сикан в третий раз начнет матч Ганзы из запаса. В этот раз против команды российского защитника

Фото: BILD

Новина українською

В рамках 27-го тура второй немецкой Бундеслиги встретятся “Зандхаузен” и “Ганза”. Украинский нападающий Даниил Сикан начнет этот поединок со скамьи запасных.

Третий раз подряд он не появится в старте своей команды. В общей сложности на его счету шесть матчей с начала аренды (один гол + один ассист).

Отметим, что в основном составе “Зандхаузена” появится российский центрбек Александр Жиров.

Команды начнут поединок в 14.30.

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В статье: Ганза (Росток) Зандхаузен (Германия) Даниил Сикан
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