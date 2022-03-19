Андрей Лунин помог восьми украинцам поселиться на базе Реала Овьедо
Среди прибывших четыре ребенка
Фото: Getty Images
Испанский клуб "Реал Овьедо" принял три семьи из Украины на своей базе, при содействии голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Он организовал помощь с переездом для восьми соотечественников, среди которых четверо детей.
"Овьедо" принял украинцев на своей базе, и предоставил возможность молодым украинским футболистам тренироваться в своей молодежной академии. Клуб также ищет квартиры для этих семей и оплатит аренду. Среди приехавших – 14-летний вратарь харьковского "Металлиста".
Андрей Лунин играл за "Реал Овьедо" во второй половине прошлого сезона на правах аренды из мадридского "Реала". За клуб он провел 20 матчей, в 6 из них он не пропустил.
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