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Андрей Лунин помог восьми украинцам поселиться на базе Реала Овьедо

Наши за границей
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Среди прибывших четыре ребенка

Андрей Лунин помог восьми украинцам поселиться на базе Реала Овьедо

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Испанский клуб "Реал Овьедо" принял три семьи из Украины на своей базе, при содействии голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Он организовал помощь с переездом для восьми соотечественников, среди которых четверо детей.

"Овьедо" принял украинцев на своей базе, и предоставил возможность молодым украинским футболистам тренироваться в своей молодежной академии. Клуб также ищет квартиры для этих семей и оплатит аренду. Среди приехавших – 14-летний вратарь харьковского "Металлиста".

Андрей Лунин играл за "Реал Овьедо" во второй половине прошлого сезона на правах аренды из мадридского "Реала". За клуб он провел 20 матчей, в 6 из них он не пропустил.

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В статье: Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин война с Россией
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