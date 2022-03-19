Андрей Лунин помог восьми украинцам поселиться на базе Реала Овьедо

Испанский клуб "Реал Овьедо" принял три семьи из Украины на своей базе, при содействии голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Он организовал помощь с переездом для восьми соотечественников, среди которых четверо детей.

"Овьедо" принял украинцев на своей базе, и предоставил возможность молодым украинским футболистам тренироваться в своей молодежной академии. Клуб также ищет квартиры для этих семей и оплатит аренду. Среди приехавших – 14-летний вратарь харьковского "Металлиста".

Андрей Лунин играл за "Реал Овьедо" во второй половине прошлого сезона на правах аренды из мадридского "Реала". За клуб он провел 20 матчей, в 6 из них он не пропустил.