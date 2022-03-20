Катерина Монзуль дебютировала в женской Серии А. Видео
Вышла на поле с флагом Украины
Фото: Getty Images
Украинская арбитрка Катерина Монзуль отработала свой первый матч в женской Серии А – "Интер" обыграл "Сампдорию" со счетом 4:3. Катерина вышла на поле завернутой во флаг Украины.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сказал:
"Мы организовались, дабы сделать послание мира, поприветствовав нашу коллегу в команде итальянских арбитров. Монзуль сможет продолжать свою работу на высшем уровне".
Катерина Монзуль за свою карьеру успела отработать финалы женских Лиги Чемпионов и Чемпионата мира. Также она стала первой главной арбитркой в истории, отработавшей на официальном матче мужских сборных.
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