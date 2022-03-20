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Катерина Монзуль дебютировала в женской Серии А. Видео

Наши за границей
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Вышла на поле с флагом Украины

Катерина Монзуль дебютировала в женской Серии А. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская арбитрка Катерина Монзуль отработала свой первый матч в женской Серии А – "Интер" обыграл "Сампдорию" со счетом 4:3. Катерина вышла на поле завернутой во флаг Украины.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сказал:

"Мы организовались, дабы сделать послание мира, поприветствовав нашу коллегу в команде итальянских арбитров. Монзуль сможет продолжать свою работу на высшем уровне".

Катерина Монзуль за свою карьеру успела отработать финалы женских Лиги Чемпионов и Чемпионата мира. Также она стала первой главной арбитркой в истории, отработавшей на официальном матче мужских сборных.

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В статье: Катерина Монзуль
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