14-летний футболист из Украины будет играть в клубе Серии А

Бывший президент "Сардинии" Уго Капеллаччи устроил украинского мальчика-беженца из Одессы в клуб Серии А - "Кальяри". Об этой истории рассказал украинский журналист Юрий Шевченко в своем Telegram-канале:

"На прошлой неделе депутат от партии Forza Italia и бывший президент "Сардинии" Уго Капеллаччи организовал гуманитарную поездку на границу с Украиной. Каппеллаччи – координатор группы межпарламентских связей с Украиной, его команда вывезла в Италию около 80 человек, среди которых 50 детей.

На Уго была маска в цветах "Кальяри", "красно-синяя". У него завязался разговор с одним из подростков. "Названия клубов Серии А отлетали у него от языка. Потом он показал мне видео, как играет", – рассказал Каппеллаччи. Оказалось, что 14-летний Артем Криев занимался футболом в Одессе.

"Я сразу позвонил президенту Кальяри Джулини. Спросил, готов ли он взять парня на просмотр. Томмазо ответил, что просмотр не нужен – парня зачислят в молодежку. Не знаю, станет ли он звездой, но точно заслужил шанс. Как и все, кто был вынужден покинуть свою страну", – говорит Уго.

Артем был на матче "Кальяри" с "Миланом", познакомился с игроками первой команды. Он уже официально в клубе".