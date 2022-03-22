Ярмоленко: Мне безразлично на российских футболистов, на молчащих людей
Андрею неинтересны те, кто не хочет говорить правду
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Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко о своем отношении к гражданам российской федерации.
"Никакой реакции не произошло от тех людей, к кому я обращался, ни от одного человека. Бог им судья. Кого-то умолять о чем-то я не собираюсь. Время расставит все по своим местам.
Посмотрим, как все будет, кто-то отказывается играть за сборную (Дзюба - прим.). Мне вообще безразлично на российских футболистов, на молчащих людей. Звезды, певцы, спортсмены - эти молчащие люди высказались плохо о ситуации, которая происходит в Украине. Кто действительно не говорит, что это война, для меня их не существует. Для меня они умерли", — подытожил Ярмоленко в интервью "Денисов Time".
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