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Ярмоленко: Мне безразлично на российских футболистов, на молчащих людей

Наши за границей
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Андрею неинтересны те, кто не хочет говорить правду

Ярмоленко: Мне безразлично на российских футболистов, на молчащих людей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко о своем отношении к гражданам российской федерации.

"Никакой реакции не произошло от тех людей, к кому я обращался, ни от одного человека. Бог им судья. Кого-то умолять о чем-то я не собираюсь. Время расставит все по своим местам.

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Посмотрим, как все будет, кто-то отказывается играть за сборную (Дзюба - прим.). Мне вообще безразлично на российских футболистов, на молчащих людей. Звезды, певцы, спортсмены - эти молчащие люди высказались плохо о ситуации, которая происходит в Украине. Кто действительно не говорит, что это война, для меня их не существует. Для меня они умерли", — подытожил Ярмоленко в интервью "Денисов Time".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) война с Россией
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