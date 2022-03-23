Ярмоленко: Это каким надо быть тупым, если люди идут убивать Бандеру

Вингер "Вест Гема" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал россиян, которые адекватно оценили вторжение России в Украину.

"Евгений Савин "Красава". Мне было приятно, что человек поддержал Украину. Он адекватно смотрит на вещи. Понимает, что это не "военная операция".

От кого нас освобождать? Это бред. Не понимаю, как люди могут в это верить. Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым надо быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким надо быть тупым и необразованным человеком?

Тяжело не отметить Юрия Дудя, смотрю с ним все интервью. Он точно так же высказал свою позицию, что он думает. Он показывает российской аудитории, что на самом деле происходит. Люди – молодцы.

У моей семьи есть родственник, не буду говорить кто это, но он проживает в Москве. Когда все началось, он сразу пошел на митинг, но не прошло и 10 минут как его сразу же повязали и посадили на 15 суток. Он вышел уже, но ему сказали, что если еще раз такое повторится, то получит 15 лет. Людей запугивают", – сказал Ярмоленко.