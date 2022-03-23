Ярмоленко: Англичане говорят, что кроме украинцев никто бы не осмелился пойти против россии

Вингер "Вест Гема" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в программе "Денисов TIME" рассказал об отношении англичан к войне россии против Украины.

"Конечно, на митингах огромное количество людей, все британцы максимально поддерживают украинский народ. Узнают на улицах, спрашивают, интересуются что действительно происходит, и приходится останавливаться и каждому объяснять. Даже иногда показываю видео, которое, возможно, у них не показывают по телевидению, чтобы показать людям, донести до каждого что происходит. Возможно, они как-то смогут повлиять на своё правительство, чтобы просто закрыли небо над Украиной и перестали гибнуть люди. Вот, что мы хотим.

Пытаемся донести до всех и до каждого через соцсети, просто через общение с людьми. Конечно, стоит отдать должное людям здесь. Все поддерживают, я ещё ни разу ни от кого не слышал "русского мнения". Что они нас "спасают" от кого-то. Все люди просто восхищаются украинским народом, его смелостью и духом. И все в один голос говорят, что ни одна страна в мире не пошла бы против россии – только Украина. Имея мужественных ребят, мужественную нацию, смогла это сделать. И мы уже победили в этой войне, потому что показали всему миру, кто такие украинцы и кто такие русские, — сказал Ярмоленко.