Зозуля и Безус передали свои футболки на аукцион, чтобы помочь ВСУ
Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии
Украинские футболисты Роман Зозуля и Роман Безус продолжают всячески помогать нашей армии, которая сражается с российскими оккупантами. Они передали на благотворительный аукцион свои игровые футболки для выручки средств на нужды ВСУ.
"Друзья, мы прекрасно знаем, что вы все можете помогать просто так, и вам ничего за это не нужно. Но у нас есть две футболки. Эти футболки принадлежат патриотам и просто очень крутым парням: Роман Зозуля и Роман Безус. Обе футболки клубные. Парни в них играли. Именно для вас они их подписали и отложили. Мы создаем аукцион.
Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии
Правила очень просты. Стартовая цена за обе футболки – 1000 грн. Шаг в аукционе – 500 грн. Главное, что нужно запомнить – ваша ставка действительна только в официальном посте Народной Армии!
Все деньги, которые мы получим с аукциона, будут потрачены на закупку очень крутых штук, которые помогут парням приблизить победу нашего государства! Вместе и до конца! Аукцион продлится до 28.03.2022 и завершится в 20:00", - говорится в посте.
Популярное сейчас
- Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
- В одном из российских отрядов спецназа только 10% личного состава готовы воевать
- Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские нефть и газ
- 14-летний футболист из Украины будет играть в клубе Серии А
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала