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Зозуля и Безус передали свои футболки на аукцион, чтобы помочь ВСУ

Наши за границей
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Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии

Зозуля и Безус передали свои футболки на аукцион, чтобы помочь ВСУ

Новина українською

Украинские футболисты Роман Зозуля и Роман Безус продолжают всячески помогать нашей армии, которая сражается с российскими оккупантами. Они передали на благотворительный аукцион свои игровые футболки для выручки средств на нужды ВСУ.

"Друзья, мы прекрасно знаем, что вы все можете помогать просто так, и вам ничего за это не нужно. Но у нас есть две футболки. Эти футболки принадлежат патриотам и просто очень крутым парням: Роман Зозуля и Роман Безус. Обе футболки клубные. Парни в них играли. Именно для вас они их подписали и отложили. Мы создаем аукцион.

Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии Зозуля назвал футболистов, активно помогающих украинской армии

Правила очень просты. Стартовая цена за обе футболки – 1000 грн. Шаг в аукционе – 500 грн. Главное, что нужно запомнить – ваша ставка действительна только в официальном посте Народной Армии!

Все деньги, которые мы получим с аукциона, будут потрачены на закупку очень крутых штук, которые помогут парням приблизить победу нашего государства! Вместе и до конца! Аукцион продлится до 28.03.2022 и завершится в 20:00", - говорится в посте.

Зозуля и Безус передали свои футболки на аукцион, чтобы помочь ВСУ - изображение 1Зозуля и Безус передали свои футболки на аукцион, чтобы помочь ВСУ - изображение 2
Фото: facebook.com/narodnaarmy
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В статье: Роман Зозуля Роман Безус Гент Фуэнлабрада война с Россией
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Источник:
Народная армия

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