Кравец: В Испании намного больше людей стали ненавидеть россию
Украинец рассказал о поддержке в клубе на фоне вторжения рф
Фото: Спортинг Хихон
Украинский защитник хихонского "Спортинга" Василий Кравец рассказал, как в Испании относятся к нападению российской армии на Украину.
"Когда начались бомбежки, когда мирные украинцы начали бежать от обстрелов, я все эти ролики выкладывал в Instagram. Мне писали многие испанцы, как знакомые, так и чужие. Они были в шоке. Уже намного больше людей стали ненавидеть россию.
Месяц назад один из моих партнеров по команде в шутку сказал, что скоро мне придется менять паспорт на российский, но когда началась война, он дико извинялся за свои слова и высказал свою ненависть к россии.
В команде меня поддерживают. Особенно на первых порах, говорили о помощи, если какая-то необходима. Психологически было очень сложно. Только недавно я пришел в норму, если это можно так назвать, поскольку нужно тренироваться и играть.
Я не политик и мне сложно дать прогноз на счет окончания войны, но я верю, что это произойдет как можно быстрее. Бог с нами. Я уверен, что после войны Украина заживет намного лучше. Мы отстроим наши города, и они будут еще лучше. Слава Украине!", - сказал Кравец.
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