УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кравец: В Испании намного больше людей стали ненавидеть россию
В тренде

Кравец: В Испании намного больше людей стали ненавидеть россию

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал о поддержке в клубе на фоне вторжения рф

Кравец: В Испании намного больше людей стали ненавидеть россию

Фото: Спортинг Хихон

Новина українською

Украинский защитник хихонского "Спортинга" Василий Кравец рассказал, как в Испании относятся к нападению российской армии на Украину.

"Когда начались бомбежки, когда мирные украинцы начали бежать от обстрелов, я все эти ролики выкладывал в Instagram. Мне писали многие испанцы, как знакомые, так и чужие. Они были в шоке. Уже намного больше людей стали ненавидеть россию.

Месяц назад один из моих партнеров по команде в шутку сказал, что скоро мне придется менять паспорт на российский, но когда началась война, он дико извинялся за свои слова и высказал свою ненависть к россии.

Читайте такжеВсе мы – украинцы. Серхио Рамос собирает средства в поддержку Украины

В команде меня поддерживают. Особенно на первых порах, говорили о помощи, если какая-то необходима. Психологически было очень сложно. Только недавно я пришел в норму, если это можно так назвать, поскольку нужно тренироваться и играть.

Я не политик и мне сложно дать прогноз на счет окончания войны, но я верю, что это произойдет как можно быстрее. Бог с нами. Я уверен, что после войны Украина заживет намного лучше. Мы отстроим наши города, и они будут еще лучше. Слава Украине!", - сказал Кравец.

Читайте такжеГендиректор Кривбасса рассказал о переезде воспитанников в Испанию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Хихон) Василий Кравец война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Skomoroh11 (Тернопіль)
23.03.2022 в 15:54
Цікаво що там говорять ті підери, що Ромка Зозулю тролили???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...