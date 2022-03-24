Ярмоленко: Слёзы, которые были в игре с Астон Виллой, это просто от сердца, от души
Украинец рассказал, почему плакал после гола
Фото: twitter
Вингер "Вест Гема" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в интервью для программы "Денисов Time. Война" прокомментировал свое эмоциональное празднование гола в ворота "Астон Виллы" в рамках АПЛ.
"Понимаете, само чувство, когда ты забиваешь гол – это огромный всплеск эмоций. И когда ты понимаешь, что у тебя в стране твои родственники, твои родные, твои люди погибают... И ты играешь в футбол, и тебе хочется им как-то помочь, но ты не можешь.
И те слезы, которые были в игре с "Астон Виллой", это просто от сердца, от души было", - сказал Ярмоленко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
24.03.2022 в 10:35
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