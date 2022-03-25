Ребров: План путина сорвался
Сергей Станиславович даже объяснил почему
Фото: twitter.com/alainfcae
Украинский тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров прокомментировал последние события в Украине.
"План путина сорвался. Он думал захватить Украину за два дня. Думал, что его будут встречать с объятиями. Полагал, что регионы, которые находятся поблизости с российской границей, возьмут просто. Но то, что сейчас делает Харьков, Мариуполь, он совсем этого не ожидал. А пройти дальше у него вообще шансов нет. Если так стоят эти города.
Его план провалился. Он не умеет проигрывать, а теперь понимает, что проиграл во всем, на всех фронтах. Мы побеждаем повсюду, но реакцию этого маразматика, мы не знаем, что будет дальше. Остается молиться, помогать Украине всем, что у нас есть. Уверен, что правда на нашей стороне", — рассказал Ребров в программе "Денисов TIME".
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