Десну покинули два игрока на правах свободного агента
Сидоренко и Сафронов перешли в польские клубы
Facebook NK Nafta 1903 / Автор неизвестен
Два украинских игрока черниговской "Десны" Дмитрий Сидоренко и Александр Сафронов. Оба игроки сменили команду на правах свободного агента.
23-летний Сафронов пополнил состав словенской "Нафты". В текущем сезоне правый защитник провел в футболке "Десны" 16 поединков.
В свою очередь 19-летний голкипер Сидоренко перешел в польский "Изолятор".
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