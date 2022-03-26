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Десну покинули два игрока на правах свободного агента

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Сидоренко и Сафронов перешли в польские клубы

Десну покинули два игрока на правах свободного агента

Facebook NK Nafta 1903 / Автор неизвестен

Новина українською

Два украинских игрока черниговской "Десны" Дмитрий Сидоренко и Александр Сафронов. Оба игроки сменили команду на правах свободного агента.

23-летний Сафронов пополнил состав словенской "Нафты". В текущем сезоне правый защитник провел в футболке "Десны" 16 поединков.

В свою очередь 19-летний голкипер Сидоренко перешел в польский "Изолятор".

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В статье: Десна (Чернигов) Нафтан (Новополоцк) Дмитрий Сидоренко Александр Сафронов
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