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Тренер Кельты Хартс Томсон: у Кучерявого есть Х-фактор

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Тренер Кельты Хартс в восторге от игры украинца

Тренер Кельты Хартс Томсон: у Кучерявого есть Х-фактор

Фото - The Scotsman

Новина українською

В матче четвертого дивизиона чемпионата Шотландии против "Стенхаусмьюира" 19-летний украинец Максим Кучерявый вышел на замену во втором тайме. Этого времени Максиму хватило для того, чтобы принести своей команде победу – 1:0.

Для Кучерявого это дебютный гол за "Кельту Хартс". Команда украинца обеспечила себе победу в лиге и выход в третий дивизион.

После матча главный тренер "Кельты Хартс" Кевин Томсон оценил игру украинца.

"Мы должны были поддержать его. Нам было необходимо поговорить с ассистентом тренера "Сент-Джонстона" относительно того, как действовать, потому что он игрок этого клуба.

Должен сказать, что за бриллиант этот парень. У него есть Х-фактор. Мы в восторге от него. Он действительно топовый парнишка", – сказал Томсон в эфире BBC.

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В статье: Максим Кучерявый
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Источник:
Scotsman

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