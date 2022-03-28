Миколенко: Мне реально все говорят, что у Зеленского большие яйца

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, как британцы отзываются об украинцах.

"Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком.

Люди мне читают эти новости. И реально все говорят, что ваши украинцы "крейзи". У Зеленского – большие яйца.

Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане естественно", — сказал Миколенко.