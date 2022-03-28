Миколенко: Мне реально все говорят, что у Зеленского большие яйца
Британцы в восторге от украинцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, как британцы отзываются об украинцах.
"Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком.
Люди мне читают эти новости. И реально все говорят, что ваши украинцы "крейзи". У Зеленского – большие яйца.
Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане естественно", — сказал Миколенко.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2022 в 09:08
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Alex-696 (Немирів)
28.03.2022 в 08:50
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