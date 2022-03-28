Артем Фаворов подписал новое соглашение с Академией Пушкаша
Украинец продолжит выступать за венгерский клуб
Фото: flickr.com
Украинский полузащитник Артем Фаворов продлил контракт с "Академией Пушкаша". Об этом сообщил агент футболиста Симон Балаж.
Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.
Фаворов перебрался в "Академию Пушкаш" в начале 2020 года, перейдя из черниговской "Десны". В нынешнем сезоне 27-летний украинец провел 28 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
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Источник:Instagram
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