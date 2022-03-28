Артем Фаворов подписал новое соглашение с Академией Пушкаша

Украинский полузащитник Артем Фаворов продлил контракт с "Академией Пушкаша". Об этом сообщил агент футболиста Симон Балаж.

Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

Фаворов перебрался в "Академию Пушкаш" в начале 2020 года, перейдя из черниговской "Десны". В нынешнем сезоне 27-летний украинец провел 28 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.