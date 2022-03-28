Ребров: Меня каждый день просят продлить контракт с Аль-Айном

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в интервью программе "Денисов TIME. Война" рассказал, как он помогает своей стране в войне с российскими оккупантами.

- В своем первом интервью после нападения россии вы сказали, что готовы вернутся в Украину, как только закончится контракт. В каком амплуа вы себя видите?

- Это было интервью ирландской газете, и ирландский журналист задал такой вопрос. Возможно, он неправильно перевел. Я считаю, что каждый человек должен быть полезен на своем месте. Я не военный. Конечно, если в этом будет необходимость и сейчас я почувствую, что срочно надо лететь, я в любом случае, прилечу, потому что это мой народ. Но отсюда я точно помогаю очень много.

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Мы не просто открыли фонд и собрали достаточно большую сумму. После этого каждый из нас по-своему помогает. Это не значит, что мы собрали какую-то сумму и забыли об этом. Мы все продолжаем точечно помогать. Мой кум Сергей Стаховский был у меня в Дубае, когда началась война, я видел его состояние. Он понимал, что его сердце и душа там, с Украиной. Даже при том, что его семья была против и очень встревожена тем, что он хочет уехать. Но он сделал свой выбор, сейчас он в терробороне защищает Киев.

Каждый из нас должен понимать, что сейчас нужно делать максимум для нашей страны и обороны. Мы все тоже делаем очень многое. Когда закончится контракт, будет видно, где я буду полезен. Сейчас меня каждый день просят продлить контракт, но все будет зависеть от того, какая будет ситуация в Украине, - сказал Ребров.