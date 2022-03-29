"Не наживайтесь на войне и горе людей". Коваленко – жителям родного Херсона
Украинский футболист призывает помогать друг другу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко обратился к жителям Херсона, которые пытаются нажиться на продаже необходимых населению товаров во время войны.
"Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансовые, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.
Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.
Не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше. Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время", – написал Коваленко.
Напомним, что Херсон с начала марта находится под контролем российских оккупантов.
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