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"Не наживайтесь на войне и горе людей". Коваленко – жителям родного Херсона

Наши за границей
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Украинский футболист призывает помогать друг другу

"Не наживайтесь на войне и горе людей". Коваленко – жителям родного Херсона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко обратился к жителям Херсона, которые пытаются нажиться на продаже необходимых населению товаров во время войны.

"Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансовые, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.

Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.

Не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше. Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время", – написал Коваленко.

Напомним, что Херсон с начала марта находится под контролем российских оккупантов.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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