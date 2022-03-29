Одноклубник Миколенко хочет арендовать дом для беженцев из Украины

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как его поддерживали в ливерпульском клубе после начала войны, развязанной россией против нашей страны.

"Каждый человек подходил и спрашивал, как твоя семья, друзья. На второй день подошел главный тренер и сказал: "Я читаю это все, если тебе нужен отдых, то можешь не приезжать на базу. У тебя свободное посещение. Если тебе нужно время, бери время. Я понимаю все".

Благодарен клубу за то, что он поддерживает со всех сторон. Администратор, отвечающий за экипировку, сказал: "Знаю, какая у вас ситуация, понимаю, как тебе сложно. Приезжай к нам на ужин, пообщаемся". Много случаев.

Донни ван де Бек, игрок мирового уровня, подходит ко мне и говорит: "Мы с отцом хотим для людей снять дом, то ли в Нидерландах, то ли в Польше. С границы заберем, поселим, оплатим". Я был в приятном шоке. Не знаю, как благодарить этих людей.

Вчера подошел физиотерапевт и говорит: "У меня есть комната, кровать на двух человек. Кому негде жить, мы готовы приютить". Я в шоке. Честно, в шоке", - сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".