Малиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt
Обновлена стоимость футболистов Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков, которые выступают в чемпионате Италии. Никто из украинских футболистов не смог прибавить в трансферной стоимости.
Так, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сохранил свою прежнюю цену в 30 миллионов евро. Он располагается на 32-м месте в рейтинге и первый по данному показателю в своей команде.
Хавбек "бергамасков" Виктор Коваленко, который на правах аренды играет в "Специи" немного потерял в стоимости - 3,5 млн евро, что на 500 тысяч меньше, чем было ранее.
Наибольший регресс продемонстрировал форвард Владислав Супряга, перешедший из "Динамо" в "Сампдорию" в полугодичную аренду. Он подешевел на 2 миллиона и теперь стоит 4 млн евро.
Добавим, что первая тройка Серии А выглядит следующим образом: Душан Влахович ("Ювентус, +15 млн евро), Маттейс де Лигт ("Юве", +5 млн евро), а вот Лаутаро Мартинес потерял - 10 млн евро ("Интер").
Популярное сейчас
- Борис Джонсон хочет поставлять Украине более смертоносное оружие
- Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень
- Роналду и Левандовский едут на ЧМ, Ракицкий работает с Металлистом. Главные новости за 29 марта
- Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО