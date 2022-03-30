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Малиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt

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Обновлена стоимость футболистов Серии А

Малиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков, которые выступают в чемпионате Италии. Никто из украинских футболистов не смог прибавить в трансферной стоимости.

Так, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сохранил свою прежнюю цену в 30 миллионов евро. Он располагается на 32-м месте в рейтинге и первый по данному показателю в своей команде.

Хавбек "бергамасков" Виктор Коваленко, который на правах аренды играет в "Специи" немного потерял в стоимости - 3,5 млн евро, что на 500 тысяч меньше, чем было ранее.

Наибольший регресс продемонстрировал форвард Владислав Супряга, перешедший из "Динамо" в "Сампдорию" в полугодичную аренду. Он подешевел на 2 миллиона и теперь стоит 4 млн евро.

Добавим, что первая тройка Серии А выглядит следующим образом: Душан Влахович ("Ювентус, +15 млн евро), Маттейс де Лигт ("Юве", +5 млн евро), а вот Лаутаро Мартинес потерял - 10 млн евро ("Интер").

Малиновский сохранил свою цену, Супряга и Коваленко подешевели - Transfermarkt - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) Виктор Коваленко Владислав Супряга Специя
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