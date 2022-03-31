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Зинченко - Левандовскому: Огромное спасибо за поддержку и помощь

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Украинец также поздравил сборную Польшу с выходом на чемпионат мира

Зинченко - Левандовскому: Огромное спасибо за поддержку и помощь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поздравил капитана сборной Польши Роберта Левандовского с выходом его команды в финальную часть ЧМ-2022.

"Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо тебе от всех нас в Украине за всю поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам!

И, конечно, поздравляю с квалификацией на чемпионат мира!", - написал Зинченко в комментариях к посту поляка в Instagram.

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Зинченко - Левандовскому: Огромное спасибо за поддержку и помощь - изображение 1
Скриншот: instagram.com/_rl9

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В статье: Роберт Левандовский Польша Манчестер Сити Александр Зинченко
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