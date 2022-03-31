Зинченко - Левандовскому: Огромное спасибо за поддержку и помощь
Украинец также поздравил сборную Польшу с выходом на чемпионат мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поздравил капитана сборной Польши Роберта Левандовского с выходом его команды в финальную часть ЧМ-2022.
"Роберт! Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо тебе от всех нас в Украине за всю поддержку и помощь, которую вы и все наши братья из Польши оказываете нам!
И, конечно, поздравляю с квалификацией на чемпионат мира!", - написал Зинченко в комментариях к посту поляка в Instagram.
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Скриншот: instagram.com/_rl9
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Источник:Instagram
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