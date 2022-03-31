Миколенко: Я шокирован поддержкой клуба. Не знаю, как отблагодарить всех
Украинец благодарен своему клубу
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что поражен поддержкой, которую получает от клуба.
"Честно, я шокирован поддержкой. Я не знаю, как их отблагодарить всех. Ван де Бек, даже наш физиотерапевт предложил мне заселить у себя дома семьи из Украины". Все меня спрашивали, как там мои друзья, моя семья. Главный тренер подошел и предложил отпуск.
Я благодарен клубу за поддержку. Администратор предложил мне высказаться. Я всем благодарен", - сказал Миколенко в интервью клубной пресс-службе.
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Источник:evertonfc.com
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2022 в 11:59
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