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Миколенко: Я шокирован поддержкой клуба. Не знаю, как отблагодарить всех

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец благодарен своему клубу

Миколенко: Я шокирован поддержкой клуба. Не знаю, как отблагодарить всех

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что поражен поддержкой, которую получает от клуба.

"Честно, я шокирован поддержкой. Я не знаю, как их отблагодарить всех. Ван де Бек, даже наш физиотерапевт предложил мне заселить у себя дома семьи из Украины". Все меня спрашивали, как там мои друзья, моя семья. Главный тренер подошел и предложил отпуск.

Я благодарен клубу за поддержку. Администратор предложил мне высказаться. Я всем благодарен", - сказал Миколенко в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2022 в 11:59
Отблагодарить сможешь только хорошей игрой.
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