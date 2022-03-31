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Сикан: Тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид нашего народа

Наши за границей
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Украинский легионер очень переживает за родную страну

Сикан: Тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид нашего народа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий немецкой "Ганзы" и сборной Украины Даниил Сикан в комментарии для Футбол NEWS высказался о войне Украины с российскими захватчиками.

"В Ростоке каждые две недели прохоят митинги, на которых я присутствую с семьей. Поддерживаю контакт со всеми моими друзьями, которые находятся в Украине, потому что они каждый день засыпают и просыпаются под сирены. Я просто не представляю, как это переносить. В Украине у меня осталось очень много друзей, тяжело на это все смотреть.

В команде ребята интересуются ситуацией в Украине и сами видят новости. Каждый день ко мне приходит тренер и спрашивает, могу ли я тренироваться, как мое самочувствие. Очень тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид и убивают украинский народ.

Сконцентрироваться на футболе тяжело, потому что когда я здесь играю в футбол, мы побеждаем, забиваем голы, а вся команда радуется, я не могу радоваться, потому что у меня просто нет этих эмоций, голова забита войной и тем, что происходит в Украине. Это очень тяжело.

Хочу пожелать нашим Вооруженным силам Украины терпения, сил и победы. Вы герои нашего времени. Слава Украине!", - сказал Сикан.

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В статье: Ганза (Росток) война с Россией Даниил Сикан
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Источник:
ТК Футбол

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