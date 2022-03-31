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Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Карма догоняет

Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку

Фото: ФК Зенит

Новина українською

Экс-футболист Анатолий Тимощук попал в ДТП в Питере, когда ехал на тренировку "Зенита", сообщает Чемпионат.

Жизни самого презираемого украинского спортсмена современности ничего не угрожает, но занятие он пропустил. Когда сможет вернуться к работе - неясно.

Напомним, Тимощук не только остался в россии после вторжения в Украину, но и не осудил действия путинского режима. За это у него отобрали все кубки, медали и рекорды в украинском футболе; лишили звания Почетного гражданина Луцка.

Также Анатолия раскритиковали его же бывшие партнеры по сборной, и даже родной отец, вступивший в территориальную оборону Луцка.

В общем, поводов задуматься у Тимощука сейчас много - вот и не успевает следить за движением на дороге.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
31.03.2022 в 16:36
Забудьте вы уже про него . Вычеркнуть его из памяти . И что оно делает никому не интересно.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
31.03.2022 в 16:01
О господи , як же пох*й.
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+5
0
SportStats (Одесса)
31.03.2022 в 15:59
Да мы про него забыли, а вы опять про него новости, нас не интересуют новости про него и его моменты жизни.
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+5
0

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