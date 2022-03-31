Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку
Карма догоняет
Фото: ФК Зенит
Экс-футболист Анатолий Тимощук попал в ДТП в Питере, когда ехал на тренировку "Зенита", сообщает Чемпионат.
Жизни самого презираемого украинского спортсмена современности ничего не угрожает, но занятие он пропустил. Когда сможет вернуться к работе - неясно.
Напомним, Тимощук не только остался в россии после вторжения в Украину, но и не осудил действия путинского режима. За это у него отобрали все кубки, медали и рекорды в украинском футболе; лишили звания Почетного гражданина Луцка.
Также Анатолия раскритиковали его же бывшие партнеры по сборной, и даже родной отец, вступивший в территориальную оборону Луцка.
В общем, поводов задуматься у Тимощука сейчас много - вот и не успевает следить за движением на дороге.
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