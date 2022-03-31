Роман Зозуля с коллегами передали больнице Мечникова важнейшие средства для лечения спинного и головного мозга
Важная и нужная помощь
As
Украинский футболист Роман Зозуля на своей странице в фейсбук отчитался о помощи, оказанной больнице Мечникова в Днепре. Медицинское учреждение получило губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Вместе с Зозулей финансово к процессу присоединились Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Евгений Чеберко.
Роман Зозуля с начала боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма активно помогает украинской армии, а также выступает на дипломатическом фронте против российской агрессии.
Сейчас Роман Зозуля играет в футбол и живет в Испании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф
- "Армия рф для нас как сладкая булочка". Интервью командира спецназа Интернационального легиона
- Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск
- "Не наживайтесь на войне и горе людей". Коваленко – жителям родного Херсона
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...