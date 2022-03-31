УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Роман Зозуля с коллегами передали больнице Мечникова важнейшие средства для лечения спинного и головного мозга
В тренде

Роман Зозуля с коллегами передали больнице Мечникова важнейшие средства для лечения спинного и головного мозга

Наши за границей
(3 голосов)

Важная и нужная помощь

Роман Зозуля с коллегами передали больнице Мечникова важнейшие средства для лечения спинного и головного мозга

As

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футболист Роман Зозуля на своей странице в фейсбук отчитался о помощи, оказанной больнице Мечникова в Днепре. Медицинское учреждение получило губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Вместе с Зозулей финансово к процессу присоединились Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Евгений Чеберко.

Роман Зозуля с начала боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма активно помогает украинской армии, а также выступает на дипломатическом фронте против российской агрессии.

Сейчас Роман Зозуля играет в футбол и живет в Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...