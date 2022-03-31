Роман Зозуля с коллегами передали больнице Мечникова важнейшие средства для лечения спинного и головного мозга

Украинский футболист Роман Зозуля на своей странице в фейсбук отчитался о помощи, оказанной больнице Мечникова в Днепре. Медицинское учреждение получило губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Вместе с Зозулей финансово к процессу присоединились Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Евгений Чеберко.

Роман Зозуля с начала боевых действий на Донбассе и оккупации Крыма активно помогает украинской армии, а также выступает на дипломатическом фронте против российской агрессии.

Сейчас Роман Зозуля играет в футбол и живет в Испании.