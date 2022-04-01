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Коваленко: Хотелось к родным, но понял, что тут от меня будет больше пользы

Наши за границей
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Украинец в очередной раз высказался о российской агрессии

Коваленко: Хотелось к родным, но понял, что тут от меня будет больше пользы

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко рассказал о войне и об аукционе, на котором выставлена его футболка.

"Было тяжело тем, что ты не можешь туда приехать, обнять своих родных. Но потом я понял, что от меня может быть намного больше пользы здесь, чем в Украине. Тяжело, больно, потому что никто не ожидал, что такое случится в 21-м веке. Но что есть, то есть. Украина все равно выиграет – это 100%.

Почему аукцион? Я думаю, что любой человек, который хочет какие-то деньги дать фонду, то получить взамен какую-то футболку ему будет приятно.

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Я бы очень хотел, чтобы мои родители уехали, но они должны сами решить, что они готовы уехать. Мой отец сказал, что он никуда не поедет. Я сказал маме, но она сказала, что не поедет без мужа и сына.

В первые 20 дней я спал плохо. Засыпал в 3-4 часа. Потом с доктором поговорили, он мне дал таблетки для сна. С ними нормально засыпаю. Но всегда в телефоне, смотрю, спокойно или нет. Поэтому тяжеловато", – сказал Коваленко.

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В статье: Виктор Коваленко война с Россией Специя
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Источник:
Reuters

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