Коваленко второй раз подряд попал в старт Специи на матч Серии А
На этот раз будет противостоять одному из претендентов на вылет
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Венецию" на "Стадио Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) April 2, 2022
???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaVenezia
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/IR26o9AO8G
Это уже второе появление для него в основной одиннадцатке. 18 марта он провел полный поединок против Сассуоло. В последний раз Коваленко начинал дважды подряд с первых минут еще в начале декабря прошлого года.
Добавим, что Специя располагается на 16 месте в Серии А, в то время как Венеция идет 18-й. Разрыв между командами составляет семь очков.
Коллективы начнут встречу в 16:00.
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