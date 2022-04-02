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Коваленко второй раз подряд попал в старт Специи на матч Серии А

Наши за границей
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На этот раз будет противостоять одному из претендентов на вылет

Коваленко второй раз подряд попал в старт Специи на матч Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Венецию" на "Стадио Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Это уже второе появление для него в основной одиннадцатке. 18 марта он провел полный поединок против Сассуоло. В последний раз Коваленко начинал дважды подряд с первых минут еще в начале декабря прошлого года.

Добавим, что Специя располагается на 16 месте в Серии А, в то время как Венеция идет 18-й. Разрыв между командами составляет семь очков.

Коллективы начнут встречу в 16:00.

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В статье: Серия А Виктор Коваленко Венеция Специя
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