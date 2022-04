Гол Ярмоленко признан лучшим в марте в составе Вест Хэма - ВИДЕО

Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола лондонского "Вест Хэма" в марте.

Украинский вингер поразил ворота "Астон Виллы" в матче 29-го тура АПЛ – Андрей вышел на замену на 70-й минуте встречи и открыл счет красивым ударом.

В нынешнем сезоне в футболке "молотобойцев" 32-летний Ярмоленко принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 ассист.

Видео гола Ярмоленко

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! ???? pic.twitter.com/AMcAw5JXcF