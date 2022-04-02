Гол Ярмоленко признан лучшим в марте в составе Вест Хэма - ВИДЕО
Андрей открыл счет в игре против "Астон Виллы"
Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images
Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола лондонского "Вест Хэма" в марте.
Украинский вингер поразил ворота "Астон Виллы" в матче 29-го тура АПЛ – Андрей вышел на замену на 70-й минуте встречи и открыл счет красивым ударом.
В нынешнем сезоне в футболке "молотобойцев" 32-летний Ярмоленко принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 ассист.
Видео гола Ярмоленко
There could only be one winner…— West Ham United (@WestHam) April 2, 2022
March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! ???? pic.twitter.com/AMcAw5JXcF
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 22:08
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