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Гол Ярмоленко признан лучшим в марте в составе Вест Хэма - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей открыл счет в игре против "Астон Виллы"

Гол Ярмоленко признан лучшим в марте в составе Вест Хэма - ВИДЕО

Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Новина українською

Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола лондонского "Вест Хэма" в марте.

Украинский вингер поразил ворота "Астон Виллы" в матче 29-го тура АПЛ – Андрей вышел на замену на 70-й минуте встречи и открыл счет красивым ударом.

В нынешнем сезоне в футболке "молотобойцев" 32-летний Ярмоленко принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет 3 гола и 1 ассист.

Видео гола Ярмоленко

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 22:08
Респект, Ярмола!
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