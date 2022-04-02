УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пятеро украинцев сыграли в матче чемпионата Венгрии, который закончился со счетом 5:3. Одного из них удалили
В тренде

Пятеро украинцев сыграли в матче чемпионата Венгрии, который закончился со счетом 5:3. Одного из них удалили

Наши за границей
(1 голосов)

Событийный матч

Пятеро украинцев сыграли в матче чемпионата Венгрии, который закончился со счетом 5:3. Одного из них удалили

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В матче чемпионата Венгрии между "МОЛ Фехервар" и "Кишварда" сыграли пятеро украинских легионеров. Трое за команду из Секешфехервара и двое вышли в стартовом составе команды из Кишварды.

Матч завершился со счетом 5:3, один из украинцев "Кишварды" – Антон Кравченко – был удален на 84 минуте, после этого "МОЛ Фехервар" забил победный пятый гол. Другой украинец команды гостей, Богдан Мельник, результативными действиями в матче не отметился.

За "МОЛ Фехервар" сыграло трое украинцев: Евгений Макаренко, Иван Петряк и Артем Шабанов. Однако, в состав на матч не попал арендованный у "Динамо Киев" Богдан Леднев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Антон Кравченко Евгений Макаренко Артем Шабанов Кишварда Богдан Мельник МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 22:11
Ну хоть кто-то играет. Молодцы
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...