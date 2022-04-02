Пятеро украинцев сыграли в матче чемпионата Венгрии, который закончился со счетом 5:3. Одного из них удалили
Событийный матч
Фото: Getty Images
В матче чемпионата Венгрии между "МОЛ Фехервар" и "Кишварда" сыграли пятеро украинских легионеров. Трое за команду из Секешфехервара и двое вышли в стартовом составе команды из Кишварды.
Матч завершился со счетом 5:3, один из украинцев "Кишварды" – Антон Кравченко – был удален на 84 минуте, после этого "МОЛ Фехервар" забил победный пятый гол. Другой украинец команды гостей, Богдан Мельник, результативными действиями в матче не отметился.
За "МОЛ Фехервар" сыграло трое украинцев: Евгений Макаренко, Иван Петряк и Артем Шабанов. Однако, в состав на матч не попал арендованный у "Динамо Киев" Богдан Леднев.
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