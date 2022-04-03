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Зинченко: Я прошу вас, говорите о войне в Украине вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день

Наши за границей
(5 голосов)

Нужно больше борьбы!

Зинченко: Я прошу вас, говорите о войне в Украине вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попросил поддержки Украины в борьбе против вооруженной оккупации россии:

"Привет, я Александр Зинченко, игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины.

Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. В настоящее время моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают.

Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей.

Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город недалеко от Житомира. По итогу одного из авиаударов была убита семья, вместе с малым ребенком.

У меня тоже есть маленькая дочь. Мое сердце разбивается во время мыслей о том, насколько многие дети ее возраста сейчас умирают, и сколько еще станут жертвами этой войны. К настоящему времени уже погибло более 140 детей. В дальнейшем их количество будет только расти, если никто не сможет остановить вторжение.

Я прошу вас, говорите об этом вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими голосами и поддержкой.

Остановите путина! Спасите украинских детей”, - сказал Зинченко.

Отметим печальную статистику: по данным Офиса Генерального прокурора от российской агрессии пострадали 416 детей – из них 158 погибших.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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