Глава МИД Германии: Мы будем ужесточать санкции против россии и больше поддерживать Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине российские агрессоры должны быть наказаны.

"Снимки из Бучи невыносимы. Безудержное насилие путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы будем ужесточать санкции против России и еще более поддерживать Украину в ее защите", - написала политик в Твиттере.

Также глава Европейского совета Шарль Мишель анонсировал новые санкции против России после того, как мир увидел фото из освобожденной от военных РФ Бучи.