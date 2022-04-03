Глава МИД Германии: Мы будем ужесточать санкции против россии и больше поддерживать Украину
Почему это не сделали сразу?
Moritz Kegler (ddp, dpa)
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что виновные в военных преступлениях в Украине российские агрессоры должны быть наказаны.
"Снимки из Бучи невыносимы. Безудержное насилие путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы будем ужесточать санкции против России и еще более поддерживать Украину в ее защите", - написала политик в Твиттере.
Также глава Европейского совета Шарль Мишель анонсировал новые санкции против России после того, как мир увидел фото из освобожденной от военных РФ Бучи.
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