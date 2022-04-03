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Испанский форвард, арендованный у Днепра-1, отпраздновал дебютный гол поцеловав повязку с украинским флагом. Видео

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Марк Гуаль поддержал Украину

Испанский форвард, арендованный у Днепра-1, отпраздновал дебютный гол поцеловав повязку с украинским флагом. Видео

Фото: La Grada

UA-Футбол
Новина українською

Испанский форвард Марк Гуаль, перешедший зимой в "Днепр-1", но арендованный сейчас польской "Ягеллонией", забил гол в дебютном матче. Во время празднования он снял с руки повязку в цветах украинского флага и поцеловал её:

Марк Гуаль забил победный гол в матче против любинского "Заглембе". В польскую команду он перешел 23 марта, спустя лишь два месяца после перехода в "Днепр-1".

За украинскую команду Марк не успел сыграть ни одного матча, присоединившись к ней в качестве свободного агента из "Алькоркона". Ранее он также был в системе "Севильи", мадридского "Реала" и "Эспаньола".

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В статье: Ягеллония (Польша) СК Днепр-1 Марк Гуаль
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