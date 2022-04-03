Испанский форвард, арендованный у Днепра-1, отпраздновал дебютный гол поцеловав повязку с украинским флагом. Видео

Испанский форвард Марк Гуаль, перешедший зимой в "Днепр-1", но арендованный сейчас польской "Ягеллонией", забил гол в дебютном матче. Во время празднования он снял с руки повязку в цветах украинского флага и поцеловал её:

???? Ależ to był powrót ‼️ Jak za starych, dobrych czasów ‼️ Takie akcje @M_Gual chcemy oglądać jak najczęściej⚽️⚽️⚽️ Bramka Hiszpana warta bezcenne 3 punkty ???? — Jagiellonia ???????? (@Jagiellonia1920) April 3, 2022

Марк Гуаль забил победный гол в матче против любинского "Заглембе". В польскую команду он перешел 23 марта, спустя лишь два месяца после перехода в "Днепр-1".

За украинскую команду Марк не успел сыграть ни одного матча, присоединившись к ней в качестве свободного агента из "Алькоркона". Ранее он также был в системе "Севильи", мадридского "Реала" и "Эспаньола".