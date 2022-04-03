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  4. Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео
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Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео

Наши за границей
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Завораживающее пение

Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео

Фото: TakeToNews

UA-Футбол
Новина українською

Солистка группы Go_A Катерина Павленко выступила в дуэте с Гаей Гоцци, итальянской певицей, перед началом "дерби Италии" - матча между "Ювентусом" и миланским "Интером".

Певицы спели песню Джона Леннона "Imagine", который в тексте представил мир без войн, материализма, границ, разделяющих нации, и без религии. Она считается одной из лучших песен, написанных Ленноном.

Многие итальянские клубы всячески выказывали поддержку Украине и украинцам, среди них и "Ювентус", отправивший два своих автобуса за 80 беженцами, и приютивший в Турине.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) война с Россией
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