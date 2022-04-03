Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео

Солистка группы Go_A Катерина Павленко выступила в дуэте с Гаей Гоцци, итальянской певицей, перед началом "дерби Италии" - матча между "Ювентусом" и миланским "Интером".

Певицы спели песню Джона Леннона "Imagine", который в тексте представил мир без войн, материализма, границ, разделяющих нации, и без религии. Она считается одной из лучших песен, написанных Ленноном.

Многие итальянские клубы всячески выказывали поддержку Украине и украинцам, среди них и "Ювентус", отправивший два своих автобуса за 80 беженцами, и приютивший в Турине.