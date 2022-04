Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео

Солистка группы Go_A Катерина Павленко выступила в дуэте с Гаей Гоцци, итальянской певицей, перед началом "дерби Италии" - матча между "Ювентусом" и миланским "Интером".

Imagine all the people living life in PEACE ❤️#SerieATIM ???? #WeAreCalcio #Peace pic.twitter.com/LoCT3cUndv