Солистка Go_A и Гайя спели песню Джона Леннона Imagine перед дерби Италии. Видео
Завораживающее пение
Фото: TakeToNews
Солистка группы Go_A Катерина Павленко выступила в дуэте с Гаей Гоцци, итальянской певицей, перед началом "дерби Италии" - матча между "Ювентусом" и миланским "Интером".
Imagine all the people living life in PEACE ❤️#SerieATIM ???? #WeAreCalcio #Peace pic.twitter.com/LoCT3cUndv— Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2022
Певицы спели песню Джона Леннона "Imagine", который в тексте представил мир без войн, материализма, границ, разделяющих нации, и без религии. Она считается одной из лучших песен, написанных Ленноном.
Многие итальянские клубы всячески выказывали поддержку Украине и украинцам, среди них и "Ювентус", отправивший два своих автобуса за 80 беженцами, и приютивший в Турине.
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